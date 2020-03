Woody Harrelson saknas på Östlunds inspelning

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

På grund av coronavirusets spridning kan den amerikanska skådespelaren Woody Harrelson inte vara på plats vid inspelningen av Ruben Östlunds nya film "Triangle of sadness", skriver Göteborgsposten.

Inspelningarna pågår just nu i Trollhättan.

I veckan har producenten Axel Danielsson fått agera stand in och uttala Harrelsons repliker. Hollywoodstjärnan har en av de bärande rollerna i filmen, som sjökapten på den lyxjakt där "Triangle of sadness" delvis utspelar sig. Filmteamet försöker jobba sig runt Harrelsons frånvaro.

– Det är full aktivitet i studion där de just nu spelar in centrala scener. De är av förklarliga skäl lite pressade nu, flyttar om och sparar några av de scener de skulle spelat in med Woody Harrelson till senare, säger Mikael Fellenius, vd för Film i Väst.

Filmen beskrivs som en svart komedi och handlar om modellparet Yaya och Carl, som börjat tröttnat på sina yrken och ger sig ut på en lyxkryssning. Inspelningarna i Grekland som planerats har fått skjutas upp till efter sommaren. Produktionen hoppas nu att Woody Harrelson ska kunna komma till Sverige och filma sina scener om ett tag.

– Woody kommer till Trollhättan senare i stället, hälsar producenten Erik Hemmendorff.