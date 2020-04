Zara Larsson skjuter upp nya skivan

Foto: Adam Ihse / TT

Zara Larsson skjuter på grund av coronaviruset ännu en gång upp utgivningen av sin nya skiva, som först var tänkt att släppas under fjolåret. Hon ställer också in alla konserter fram till i juli, berättar hon i "Malou efter tio" i TV4.

Hur det blir med konserter i augusti är ännu oklart. Zara Larsson planerar nu att tillbringa mer tid i sin hemmastudio.

– Det har jag velat göra jättelänge, jag har velat producera min musik hur länge som helst. Jag har aldrig känt att jag har haft tid till det, säger hon i tv-programmet.

Zara Larsson är aktuell med nya låten "Like it is" tillsammans med norska dj:n Kygo och den amerikanska rapparen Tyga.