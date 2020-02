Zelmerlöw och Lindfors i Andra chansen

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / TT

Måns Zelmerlöw och Lill Lindfors kommer att sjunga en duett ihop under Andra chansen i och med Melodifestivalens Hall of Fame. Det avslöjade musiktävlingens programledare under fredagens genrep i Luleå.

Dessutom kommer After Dark och Anna Book att uppträda.

– Det kommer att vara en kavalkad av flera nummer och flera artister, säger Melodifestivalens projektledare Anette Helenius.

Sedan tidigare står det klart att även Björn Skifs och Tomas Ledin medverkar i Andra chansen-underhållningen, där de för första gången framför en låt ihop. Men det är inte allt.

– Det kommer att komma många fler namn. Det blir ett fullpackat program faktiskt, säger Helenius.