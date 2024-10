I snitt kontaktas serviceenheten 265 gånger per dag. I och med att de som jobbar på Kontakten även har administrativa uppdrag blir det ungefär 80-90 kontakter per person. I dagsläget sker 65 procent av kontakterna via telefon, men allt fler söker svar på sina frågor per mejl. Målet är att återkoppla direkt eller så snabbt som möjligt.