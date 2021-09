Fler DO-anmälningar om vaccinkrav för körsång

På Diskrimineringsombudsmannen, DO, har man fått in tre anmälningar om Simrishamns församlings krav på fullvaccinering mot covid-19 för den som vill sjunga i kör. DO har ännu inte beslutat om man ska ta upp ärendena till prövning, upplyser myndigheten.