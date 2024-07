Gnäll på Ystads Allehanda blev början på resa i musikens tjänst

Han har intervjuat de största artister och varit med när nya stjärnor fötts. Men för Per Sinding-Larsen började allt med mötet via tv-rutan med David Bowie och när han stegade in på Ystads Allehanda för att klaga på att tidningen inte skrev om musik.