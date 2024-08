Tisdagen den 27:e augusti klockan 19 är det boksläpp med arkitekten, fotografen, författaren och Österlenbon Göran Söderberg. Det handlar om boken ”Living in Murlo – a history of love”, som handlar om en liten toskansk by söder om Siena. Fotografier och anekdoter kring etruskiska utgrävningar, mystiska händelser och intressanta personligheter.