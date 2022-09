Ett larm inkom till SOS Alarm klockan 11.11 under söndagen då pizzerian i Kivik upptäckt att det brann på baksidan av fastigheten. Tre enheter från räddningstjänsten begav sig ut till platsen, och fastighetsägaren hann under tiden själv göra ett bra jobb med att släcka elden. Väl på plats såg räddningstjänsten till att branden var under kontroll, bland annat med hjälp av värmekameror.