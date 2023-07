Musik i Brunnsparken påminde om kriget i Ukraina - ”Varje mamma lever i rädsla”

Under fem tisdagar i sommar är det konsert i Brunnsparken i Simrishamn. I tisdags uppträdde Simrishamn Ukraina Band. På plats under kvällen fanns också Lions som hjälpte till att samla in pengar till Ukraina.