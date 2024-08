Över 1100 har skrivit på mot stängning av Bokebacken i Sankt Olof

Även i Sankt Olof är motståndet stort mot kommunens förslag om lokaler – som om det antas innebär att särskilda boendet Bokebacken stängs. Under fredagen lämnade SPF Seniorerna i Sankt Olof in protestlistor med över 1100 namn – alla insamlade via listor på ICA och några andra platser i byn.