Torsdag den 22 augusti klockan 19 visas ”Do not expect too much of the end of the world” på Kiviks bio. Det är en rumänsk film där vi får följa den stressade filmproduktionsassistenten Angela (Ilinca Manolache) under ett av hennes evighetslånga arbetspass. Filmen var Rumäniens Oscarsbidrag och fick juryns pris på filmfestivalen i Locarno.