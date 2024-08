I teknikrummet är det full övervakning som gäller under skördetid.

I teknikrummet är det full övervakning som gäller under skördetid. Foto: Sprisse Nilsson

Nytt är också att all värme är fossilfri och kommer från Skånefrö genom en ny ledning mellan JHL:s och Skånefrös anläggning, båda i Östra Tommarp. JHL lämnar av allt avfall från damm och smuts hos Skånefrö, där det omvandlas till fossilfri värme.

Årets första skörd kom in 17 juli och sista beräknas komma runt 25 augusti. Innan säsongen kom igång hoppades JHL på att ta in 20 000 ton spannmål, inklusive raps. Hittills har de tagit in 18 000 ton och prognosen nu är totalt 23 000 ton.