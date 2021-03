På väg till nyårsfirandet slogs Tomas Sjöström ner. Utredningen av den oprovocerade misshandeln på Storgatan i Simrishamn på nyårsaftonsnatten är nedlagd.

– Så ser det ut just nu, men det innebär inte att vi inte kan återuppta den om det kommer in nya vittnesmål, säger Per Åström Sand, ansvarig utredare hos polisen.