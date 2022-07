Fika och rundtur i nyfixade Vanstad mölla

Under Möllans dag kunde man i Vanstad gå upp och titta i den gamla mölla som funnits i Lasse Magnussons släkt i generationer. Han och Barbro Magnusson arbetar idag för att bevara byggnaden. Under söndagen samlades både in- och utflyttade bybor i dess skugga för att fika och samtala.