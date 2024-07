Fyra bilister fast i kontroll av stopplikt på Ilstorpsvägen

När solen skiner, halkan är fler månader bort och sikten är obegränsad kan det hända att det slarvas med hastigheter och stopplikt. Det kan dock få allvarliga konsekvenser, och därför genomförde polisen under måndagen en kontroll av just stopplikt på Ilstorpsvägen söder om Sjöbo. Fyra bilister bröt mot stopplikten under polisens kontroll, och får nu ett bötesstraff på 2500 kronor. Under dagen gjordes även en kontroll av stopplikt på Norregatan i Sjöbo. Där skrevs böter på plats för tre bilister.