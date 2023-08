Firmabilen stod parkerad i garage hemma hos den anställda i Sjöbo. Men det hindrade inte tjuven som bröt sig in i garaget någon gång under natten mellan söndag och måndag. Gärningsmannen bröt sig in i garaget via en dörr och sedan i bilen. Enligt anmälan försvann elverktyg för drygt 43 000 kronor vid stölden.