Asfalten förstörd efter bilbranden

Nu anmäler samfällighetsföreningen att asfalten under de två bilarna som brann på Rödhakevägen lördags har blivit förstörd. Bilbranden utvecklades i en av bilarna under natten och spreds sedan till den andra. Polisen misstänker att branden var anlagd och har gjort en anmälan om skadegörelse genom brand. Nu framkommer att även asfalten under bilarna har blivit förstörd, och brottet rubriceras som skadegörelse.