Under torsdagen blev ett äldre par i Skurup uppringt av någon som utgav sig för att ringa från SEB bank. Uppringaren ska ha sagt att det var ”något som hänt” på kontot och bett personen som svarade att logga in med BankID. Personen loggade in, vilket ledde till att det äldre paret blev av med 180 000 kronor.