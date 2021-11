Försök till inbrott på Enskiftesgatan

En kvinna som bor på Enskiftesgatan i Skurup misstänker att någon försökt bryta sig in i hennes bostad. Hon upptäckte nyligen att det finns brytmärken i en av hennes fönsterkarmar och hon är säker på att dessa uppstått under den senaste veckan. Personen bakom tilltaget ska inte ha lyckats ta sig in och händelsen är polisanmäld som ett försök till inbrott.