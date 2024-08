Hästrundan på Skönabäck en stor publikframgång

Hästar i alla dess former och aktioner. Från trav och galopp, via dressyr och agility till riddarspel och käpphästar. När Hästrundan för första gången anordnades på ett samlat ställe, Skönabäck norr om Skurup, kom nyfikna hästälskare från hela Skåne, med mer än 800 besökare per dag.