Inbrottstjuvar försökte bryta sig in i vagnförråd

På torsdagen upptäckte personalen på Östergårds förskola att någon försökt bryta sig in i vagnförrådet. Det finns nu brytmärken vid dörren samt på handtaget in till huset. Gärningsmannen ska dock inte ha lyckats ta sig in och inget blev heller stulet.