Inbrottstjuvar gjorde sig hemmastadda med pizza och vin

Okända personer har tagit sig in i ett fritidshus i Örsjötrakten och dessutom passat på att göra sig hemma stadda på platsen. Enligt den polisanmälan som gjorts ska inbrottstjuvarna ha stannar kvar under åtminstone ett eller två dygn. Under denna tid ska de också ha stulit pizza och vin, som av allt att döma intagits inne i fritidshuset.