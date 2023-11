Under torsdagen utsattes två av varandra oberoende personer för bedrägeriförsök. Någon ringde till såväl en 88-årig kvinna som en man i 90-årsåldern. Personen ifråga utgav sig för att vara från banken och uppmanade de äldre Skurupsborna att bland annat logga in via sin bankdosa. Men tjuven kammade noll.