Lär dig mer om livet längs den besjungna landvägen

Ågården i Skivarp bjuder in till öppet hus lördagen den 11 maj. Det finns möjligheter att testa boulebanan, men även att lyssna på berättelser om husen längs landvägen genom byn. Ta gärna med foton på just ditt hus om du bor utmed just den vägen.