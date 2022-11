Många känslor redan på första fullmäktigemötet

Kommunfullmäktiges nytillträdde ordförande Ingvar Wennersten (SD) inledde med att blicka framåt och hoppades på en lugnare mandatperiod. Och även om det under kvällen ropades om både ”en kupp” och ”nya maktgrepp” valdes ett nytt fullmäktigepresidium under sansade former.