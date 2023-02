Temlor och högläsning på Fettisdagen

Vad kan passa bättre än semlor eller kanske temlor på självaste Fettisdagen? Skurups bibliotek bjuder in till högläsning av privatdetektiven Ture Sventons äventyr och fika med temlor tisdagen den 21 februari klockan 14–15. Kanske är han mest känd för sitt uttal av just detta älskade bakverk. Högläsning och semla kostar 20 kronor per person.