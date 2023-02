Någon gång under torsdagskvällen bröt sig en tjuv in i en villa på Tuleholmsvägen i Skurup. Den okända gärningsmannen tog sig in i bostaden genom att bryta ut en fönsterkassett på altandörren. Väl inne i huset har tjuven sedan stulit saker. Exakt vad som försvunnit var inte känt vid anmälningstillfället.