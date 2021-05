Tre unga killar stoppade för narkotikabrott

Under onsdagen blev tre unga killar stoppade för narkotikabrott av områdespolisen som var i Skurup under kvällen. Polisen har dock bara fått in en anmälan. Det rör på en av killarna som kontrollerades tillsammans med några andra ungdomar utanför Prästamosseskolan vid 18.15-tiden. Killen är en 18-åring från Skivarp som var påverkad av droger, dessutom hade han en bit hasch på sig. Han är misstänkt för narkotikabrott eget bruk, samt innehav av narkotika.