Stjärnan har hjärtproblem – misstänker corona

Foto: Geir Olsen/NTB Scanpix/TT

Orienteringsstjärnan Tove Alexandersson fick hjärtproblem efter att sannolikt ha haft covid-19.

"Innan jag börjar träna igen behöver det säkerställas att hjärtat är helt återhämtat", säger hon.

2019 blev ett fantastiskt år för Alexandersson som tog VM-gud i alla tre distanserna hon sprang, vann världscupen och belönades senare med Bragdguldet, Jerringpriset och priset till Årets kvinnliga idrottare vid Idrottsgalan.

2020 har hittills inte blivit som hon tänkt sig. Först ställdes alla tävlingar in under våren. Och sedan blev hon sjuk.

"Jag blev sjuk i slutet av mars med hög och ganska långvarig feber som främsta symptom. Jag är inte testad för covid-19, så jag vet inte om det är det jag har haft, men jag har haft en del symptom som skulle kunna tyda på det", säger hon i ett pressmeddelande.

"Nu har jag varit symptomfri i ett par veckor men jag har inte börjat träna igen eftersom jag har gjort läkarundersökningar som visat att även hjärtat blivit påverkat.

"Känner mig pigg"

Alexandersson kommer sannolikt inte att kunna träna förrän tidigast i mitten av maj. Och när träning åter blir aktuellt kommer det att handla om en mycket försiktig start.

"Just nu känner jag mig pigg och frisk och jag känner inga symptom från hjärtat. Men innan jag börjar träna igen behöver det säkerställas att hjärtat är helt återhämtat och att det inte finns någon risk för komplikationer när jag börjar träna igen", säger Alexandersson.

VM är målet

"Mitt fokus just nu är på att återhämta kroppen. Sedan ser jag fram emot att få börja träna igen och att det förhoppningsvis också blir en tävlingssäsong under 2020. Många tävlingar som jag haft som mål under säsongen är redan inställda, men VM kommer förhoppningsvis att avgöras i Danmark i oktober, så det är mitt huvudmål och det jag lägger upp träningen för.