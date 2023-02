All In hyllas i Göteborg – fansen får ta farväl

Det var i Scandinavium det internationella genombrottet kom 2015. Nu kommer Peder Fredricson och framförallt sagohästen All In – en av världens bästa hopphästar genom tiderna – att hyllas under årets stora hästfest i Göteborg nästa vecka. Därmed sluts cirkeln.