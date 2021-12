Därför flyttas YIF:s match mot Kristianstad: ”Vill hjälpa till om vi kan”

Under tisdagen stod det klart att Ystadsderbyt mellan IFK Ystad och Ystads IF ställs in, något som redan börjat ge ringar på vattnet.

Samtidigt flyttas nämligen Skånederbyt mot Kristianstad fram två dagar. Något som påverkar planeringen för YIF.