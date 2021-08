Dokument: 12 år med All In och 17 hundradelar från OS-guldet

YA:s sportchef Jan Ohlsson har följt Peder Fredricson och All In under flera år. Här är berättelsen om den kärlek mellan ryttare och häst som uppstod vid första mötet för tolv år sedan – till de 17 hundradelar som skiljer ekipaget från att vara bäst i världen.