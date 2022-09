Dom i "skandalmatchen": Svenstorps IF blåst på serieledningen!

Med två minuter kvar av matchen lämnade Svenstorps IF planen sedan gruff uppstått i ett straffområde och publik tagit sig in på planen i mötet med IFK Simrishamns United. På onsdagen beslutade Skånes fotbollförbund att resultatet 3–1 till Simrishamn ska fastställas. Därmed går Svenstorps IF inte upp i serieledning.