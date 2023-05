Guide: Dags för kvartsfinaler i Champions League

TV: Matcherna sänds på C More/Telia.

För Bayern har det stormat ordentligt – och ingen vet egentligen varför. Från ingenstans sparkades Julian Nagelsmann och in kom Thomas Tuchel. 35-årige Nagelsmann hade tappat omklädningsrummet, enligt tyska uppgifter. Detta trots att man övertygande och slog ut Paris Saint-Germain tre veckor tidigare. Julian Nagelsmanns spel hackade förvisso i Bundesliga – men samtidigt var trippeln inom räckhåll. Tuchel har tidigare hoppat in i ett lag mitt under säsongen och åstadkommit stora saker. I januari 2021 tog han över Chelsea efter Frank Lampard och gick hela vägen och vann Champions League.