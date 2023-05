Guide: Inför Damkronornas VM-kvartsfinal

Sverige har haft det tufft mot Kanada historiskt. Under fjolårets VM i Danmark blev det respass i kvartsfinalen efter en 0–3-förlust. Dessförinnan hade man krossats i kvartsfinalen i Peking-OS. Den gången blev det svensk förlust med 0–11. Kanada är dessutom storfavorit till guldet på hemmaplan efter att ha vunnit VM två år i rad och OS 2022.

Sedan tidigare saknas Sveriges lagkapten under VM 2021, Michelle Löwenhielm, av personliga skäl. I 6–2-segern mot Ungern drabbades Damkronorna av ytterligare ett avbräck efter att Paula Bergström kraschat in i sargen. En undersökning visade en bruten fot och Bergström har lämnat turneringen. I hennes ställe kallades Nathalie Lidman in.