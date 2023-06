Häcken överlägset – mosade Degerfors med 6–1

Momodou Sonko, 18, byttes in i 58:e minuten. Han ersatte den comebackande Ibrahim Sadiq, som hade gjort ett mål och visat hur mycket han betyder för Häckens offensiv med sin snabbhet.

”Äntligen första målet”

Men den unge göteborgaren som kom in behövde inte ens en minut på planen innan han skar in från höger och pricksköt med vänstern, ribba in.