Historisk division 2-premiär slutade med förlust för YIF U: ”En bra läropeng”

Under torsdagskvällen spelade Ystads IF U:s damer sin första match i division 2. Premiärkvällen kunde dock slutat på ett roligare sätt. Lundagård stod för motståndet, och ett tufft sådant. Till slut blev det förlust för YIF U med 31-21.