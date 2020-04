Jordan gör ny succé – i omtalad dokumentär

Foto: Andrew D. Bernstein/NBAE/Getty/TT

Sportvärlden står stilla och plötsligt är Michael Jordan den basketspelare som lockar störst tittarsiffror igen.

Mycket kretsar kring legendaren i Netflixdokumentären om Chicago Bulls storhetstid.

Det är den 13 juni 1997 i United Center i Chicago. Vilt jubel utbryter när stadens basketstolthet Chicago Bulls slår Utah Jazz i den sjätte finalen och säkrar klubbens femte NBA-titel på sju år.

Men redan på presskonferensen efter triumfen får lagets superstjärna Michael Jordan frågor om framtiden, eftersom det ryktas att klubbens general manager Jerry Krause trots framgångarna vill spräcka det något ålderstigna mästargänget och bygga ett nytt lag med en ny coach.

– Vi har rätt att försvara det vi har tills vi förlorar det, sade Jordan.

Stjärnspäckat gäng

Det är upptakten till dokumentärserien "The Last Dance", vars titel syftar på den efterföljande säsongen när Jordan & Co under ledning av coachen Phil Jackson till slut får – och tar – möjligheten att vinna en sista NBA-titel tillsammans.

Förutom Michael Jordan, av många ansedd som den bäste genom tiderna, fanns spelare som Scottie Pippen och Dennis Rodman i Chicago Bulls trupp.

– Det är ett av de bästa lag som funnits, alla kategorier. Och de inte bara vann sex gånger, det fanns också rätt många personligheter i det där laget. Så det är en bra mix att göra dokumentär på, säger den 206-faldige landslagsmannen Jonte Karlsson.

"The Last Dance" skulle egentligen ha sänts i sommar, men premiären blev tidigarelagd när coronapandemin gjorde att tv-tablåerna tömdes på aktuella sportevenemang.

I USA har Bulls-stjärnornas sista dans redan slagit tittarrekord för dokumentärer på ESPN.

"Klantskallar"

Jonte Karlsson var på plats och följde finalserien 1997 som expertkommentator, något han beskriver som "en enorm upplevelse". Än i dag har han svårt att greppa de interna konflikter som sedan följde på vägen mot Chicago Bulls sjätte titel.

– Jag kunde inte fatta och fattar fortfarande inte vad det var för klantskallar som inte bara lät spelarna vara. Som Jordan sade: "Vi har rätt att försvara det vi har tills vi förlorar det", säger Karlsson.

– Det var dumt av Krause att över huvud taget väcka frågan, det gör man inte med ett lag som bara vinner och vinner. Det där skulle aldrig ha hänt i dag, nu lyssnar klubbarna mycket mer på sina stjärnor.

De två första avsnitten som hittills går att se på Netflix fokuserar på Jordan och Pippen. Ett kamerateam fick följa laget under hela säsongen 1997–1998 och det varvas med arkivbilder och färska intervjuer, med såväl huvudpersonerna som ex-presidenten och inbitne Bulls-supportern Barack Obama.

Jonte Karlsson konstaterar att han som basketnörd inte har fått jättemycket nyheter än så länge:

– Jag hade förväntat mig ännu mer snask, men det kanske kommer. Och det är ändå fascinerande att titta på.

Netflix släpper avsnitt tre och fyra i Sverige på måndagen.