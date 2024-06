Kim Andersson har fått sin dom – blir borta minst ett halvår: ”Försökt dölja smärtan”

Under måndagen stod det klart att Ystads IF värvar in danske högernian Kristian Olsen för att täcka upp efter en skada på Kim Andersson.

Andersson har nämligen dragits med smärta i axeln under en längre tid, och nu har han fått sin dom.

En muskel i axeln är av och en rehab på sex-tio månader väntar.