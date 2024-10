Lasse Nilsson har valts in i volleybollens Hall of Fame.

Lasse Nilsson var självklar i landslagets startsexa under mer än tio år. Han var med om att föra upp Ystads IF till elitserien men hann aldrig spela i högsta serien innan han blev proffs i Italien 1986. Efter en rehabperiod gjorde han emellertid ett kort inhopp i elitserien med Örkelljunga under en vårsäsong 1993, innan han återvände till proffslivet.

Svensk Volleyboll instiftade Hall of Fame under sitt 60-årsjubileum 2021 och nu har nästa kull utsetts. Skåningarna Lasse Nilsson och Simon Dahl väljs nu in tillsammans med ytterligare en av EM-hjältarna från Globen-EM 1989, Håkan Björne, samt Björn Berg, Gertrud Björkman och Katrin Vink. De kommer att få ta emot sina utmärkelser vid Hall of Fame-banketten i januari 2025 i samband med Grand Prix i Uppsala.