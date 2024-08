Lördag 16.00: YIF-Madeira Andebol – följ kvalet till European League

Ska Ystads IF ta sig in i European League i handboll? På förhand ser chanserna ljusa ut, när det portugisiska laget Madeira Andebol gästar Ystad Arena. Lagen gör upp i ett dubbelmöte och returen spelas i Portugal fredag 6 september klockan 20. Vinnaren går in i gruppspelet i European League.