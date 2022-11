Malmö FF fick handbollslektion av svenska mästarna Ystads IF

Malmö FF må vara Sveriges bästa fotbollsklubb genom tiderna men har fortfarande mycket att lära på handbollsfronten. Det framgick med all önskvärd tydlighet när MFF, under synnerligen uppsluppna former, drillades i handbollens ädla konst av YIF-tränaren Oscar Carlén.