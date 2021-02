Målskytt för TFF – men osäker framtid för Max från Tomelilla

21-årige Max Olsson, som har Tomelilla IF som moderklubb, har imponerat under sin provtid med Trelleborgs FF. Så sent som i helgen gjorde han mål när TFF slog Österlen FF med 2-0.

Men någon övergång verkar det inte bli.

– Matchen mot Österlen var det sista jag gjorde i TFF just nu. Jag har andra bollar i luften och kan tyvärr inte uttala mig om var jag spelar nästa säsong, säger han till YA-sporten.