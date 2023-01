Mycket kärlek till Christiansson – vänner och cyklister uttrycker sin sorg

Nyheten att cyklisten Per Christiansson avled under onsdagsmorgonen har väckt djup sorg. Inte bara i Ystad utan runt om i cykelvärlden. I Facebookinlägg är det många som uttrycker sin förtvivlan men också sin kärlek till Per Christiansson, som blev 61 år. Här är ett litet urval av kommentarerna.