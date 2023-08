Nattsvart för Österlen – blev överkörda av Karlskrona: ”Får inte se ut på detta viset”

Under Nils-Erik ”Nisse Bagare” Perssons första tre seriematcher som Österlentränare släppte laget in tre mål. Försvaret hade blivit ett signum för ett Österlen FF som under våren sökt en identitet.

Men på de två senaste matcherna har Österlenförsvaret varit mer eller mindre ihåligt.