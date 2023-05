Mjällby fortsatt obesegrat: "Skönt"

Trots att Mjällby dominerade första halvlek såg laget inte ut att få gå till pausviIa i ledning. Men hemmalagets Adam Ståhl, som skolats om från försvarare till anfallare, ville annat och nickade in 1–0 till hemmalaget i halvlekens slutskede. Målet gjordes efter ett fint inlägg av Noah Eile.

– Jag löper in i banan, möter den och så kommer den helt perfekt, säger Ståhl i C More.