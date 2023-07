Niclas Lindgren: Nu drar VM-festen igång: ”I love the smell of fotboll in the morning”

Dagen är här. Ett nytt stort fotbollsmästerskap drar igång, och likt ett otåligt barn inför julafton har jag gjort mig en alldeles speciell föreställning om vad som väntar i paketen under granen. Längst där inne, bakom de uppenbart mjuka paketen, ligger det stort, något kantstött paket. Det hoppas jag ska innehålla ett svenskt VM-guld.