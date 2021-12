Dystert cupbesked – Nils Holgersson Cup ställs in: ”Måste ta vårt ansvar”

I veckan stod det klart att Kamratcupen ställs in, och nu blåses nästa inomhuscup av. I slutet av januari och början av februari skulle Nils Holgersson Cup avgjorts.

In i det sista hoppades man kunna genomföra den, men under tisdagen togs beslutet att ställa in cupen.