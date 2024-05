Jan Ohlsson: ”YIF-målvakterna har nyckeln till SM-guldet i sina händer”

Det var en resa mellan hopp och förtvivlan. För SM-finalen såg ju självklar ut en bit in i andra halvlek, när Alexander Lindén hade bytts in och all frustration och allt tvivel han samlat på sig under säsongen omsatts i ett enastående målvaktsspel. 20-25. Koden var knäckt. Önnered besegrat.