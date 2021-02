Palmér hyllar Hammenhögs nyförvärv

En hel del ovisshet råder för Hammenhögs IF inför den stundande division 1-säsongen. Pandemin begränsar träningsmöjligheterna och sätter stopp för träningsmatcher. Dessutom ställer vintervädret in träningar just nu.

Men tränaren Anders Palmér ser ändå framåt med tillförsikt – han tror på truppen och hyllar de tre nyförvärven.